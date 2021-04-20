«النواب»يصوت بالأغلبية على اعتماد الصديق الصور نائباً عامًا

صوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء بأغلبية النواب الحاضرين على اعتماد الصديق الصور نائباً عاماً ،وعقد جلسة في مدينة طرابلس خلال الفترة القادمة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالإله بليحق، في بيان صحفي: «جرى التصويت في جلسة اليوم على تشكيل لجنة للتحقيق مع السيد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية».

وأصدر المجلس بيانا حول الأحداث المؤسفة التي تمر بها الدولة الجارة دولة تشاد للتأكيد على الأجهزة الأمنية بمتابعة الأوضاع الأمنية في المناطق الجنوبية خاصة في الحدود الليبية التشادية ، كما تم التصويت على إحالة مشروع قانون السحر والشعوذة الى اللجنة التشريعية بمجلس النواب للنظر فيه.

وفي الجلسة نفسها، صوت أعضاء مجلس النواب «بالأغلبية» على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل وفقًا لملاحظات مجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وبدأ مجلس النواب، مساء الأحد، مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2021، وقال عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، أبوبكر سعيد، إن إجمالي نفقات الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021 تبلغ 95 مليارًا و797 مليونًا و697 ألفًا و300 دينار، واصفًا هذه الميزانية بأنها «كبيرة، خصوصا في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة».

ورأى سعيد في تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك»، أن تمرير الميزانية في مجلس النواب كما هي «مشكلة، وتعطيل إجراء المصادقة عليها مشكلة أكبر»، مشيرًا إلى أن «بنودًا عديدة يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها وتقييم مدى أهميتها».

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