«الوطنية لحقوق الإنسان» تبحث التعاون مع ووزارة «شؤون المرأة»

عقدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مشتركا مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال، لبحث أوجه التعاون الثنائي والعمل والمشترك حول قضايا المرأة ذات الاهتمام المشترك.

وشارك في الاجتماع الدكتور جمال المبروك، مستشار اللجنة للشؤون الإنسانية والدكتورة، وناجية العطراق ، رئيسة قسم الشؤون القانونية باللجنة.

وتناول الاجتماع سبل وآليات دعم قضايا المرأة ومشاركتها السياسية والإسهام في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وضمان حماية حقوق المرأة، وأهمية مشاركة المرأة في تحقيق المصالحة الوطنية، وذلك انطلاقًا من أولويات واستحقاقات المرحلة الراهنة ، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر لها في 24_ ديسمبر المقبل .

أكد وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على الدعم الكامل لوزارة الدولة لشؤون المرأة، لإنجاح خططها وبرامجها التي تعتزم القيام بها، وكما تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر والمشارات حول قضايا المرأة ذات الاهتمام المشترك .