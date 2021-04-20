المنفي يهنئ الملك عبدالله بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة الأردنية

هنأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال اتصال هاتفي جرى، اليوم الثلاثاء، الملك عبدالله الثاني بحلول مائة عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، معربا عن حرص ليبيا على أمن واستقرار المملكة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي والملك عبدالله الثاني تبادلا خلال الاتصال الهاتفي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف المكتب الإعلامي أن ملك الأردن هنأ من جانبه المنفي على توليه مهامه رئيسًا للمجلس الرئاسي، مؤكدًا حرص الأردن تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بتراء» من جهتها إن الاتصال الهاتفي بين الملك عبدالله الثاني ورئيس المجلس الرئاسي الليبي تناول العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا