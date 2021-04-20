الدبيبة: نثمن الدور المصري في دعم الحوار السياسي ونأمل أن تستمر مصر بالمساعدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة “ظهر اليوم الثلاثاء مع نظيره المصري مصطفى مدبولي جلسة مباحثات تم خلالها تناول العديد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك .
وأكد الدبيبة خلال اللقاء على متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين, مشيدًا بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن في ليبيا.
وبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف هذه القضايا.
وقال رئيس الحكومة الليبية خلال اللقاء إن الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة بحاجة إلى عقد شراكات استراتيجية في المجالات المختلفة حتى نكون شركاء حقيقيين في التنمية والتطوير.
وناقش اللقاء استئناف عمل السفارة المصرية, وتعزيز العمل القنصلي لتقديم الخدمات للجميع ، وتسهيل إجراءات العبور والتنقل للموطنين وانسياب دخول السلع والبضائع من خلال فتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين مواني البلدين, إلى جانب إعادة افتتاح الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى العاصمة المصرية القاهرة الذي سيشكل عاملا مهما للتعاون في المجالات الأخرى.
وتم خلال الاجتماع التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات خاصة في مجال الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والتعاون التقني والاستثمارات.
ومن جهته، أكد رئيس الوزراء المصري دعم مصر لليبيا وحرصها الشديد على وحدة المؤسسات الليبية والمشروعات التنموية، وتحقيق المصالحة الوطنية، إتماما لمهامها التاريخية في ليبيا.
وقدم مدبولي الشكر لدولة ليبيا على حرصها في دعم مصر في ملف المياه والصرف الصحي.
ووجه الدعوة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لزيارة مصر لاستكمال إجراء التعاون والاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
وأكد الجانبان على عودة اجتماعات الدورة الحادية عشر للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية وذلك في إطار تطوير وتعزير التعاون المشترك بين البلدين .
وفي الختام جدد الدبيبة ترحيبه بالوفد المصري، وتطلعه إلى رؤية ثمرة العمل المشترك بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.
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