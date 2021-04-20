مجلس النواب يصادق بالإجماع على تعيين الصديق الصور نائباً عاما

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” التصويت بأغلبية النواب الحاضرين في جلسة اليوم الثلاثاء على اعتماد الصديق الصور نائباً عاماً.

وقال بليحق في بيان طالعته “الساعة 24″، إنه تم في جلسة اليوم التصويت على عقد جلسة في مدينة طرابلس خلال الفترة القادمة.

وأضاف أنه تم التصويت على إصدار بيان باسم مجلس النواب حول الأحداث المؤسفة التي تمر بها الدولة الجارة دولة تشاد للتأكيد على الأجهزة الأمنية بمتابعة الأوضاع الأمنية في المناطق الجنوبية خاصة في الحدود الليبية التشادية.

كما تم التصويت على إحالة مشروع قانون السحر والشعوذة إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب للنظر فيه ، كذلك تم التصويت في جلسة اليوم على تشكيل لجنة للتحقيق مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية وبذلك علقت الجلسة، بحسب بليحق.

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بمقره المؤقت بمدينة طبرق، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية التي خصصت جلسة مجلس النواب أمس الاثنين لمناقشتها، وشهدت حضور النصاب المطلوب من أعضاء مجلس النواب.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة دعا السبت الماضي مجلس النواب لسرعة إقرار الميزانية حتى تستطيع الحكومة القيام بأعمالها بالشكل المطلوب بما في ذلك توفير ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها.