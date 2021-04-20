هذا ما جاء في لقاء الدبيبة برئيس الوزراء المصري

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، في طرابلس العديد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
وبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف هذه القضايا، بحسب بيان للحكومة الموحدة مساء اليوم.
وأكد الدبيبة خلال اللقاء على الدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن في ليبيا، مشيرا إلى اأن الظروف الأمنية و الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة بحاجة إلى عقد شراكات استراتيجية في المجالات المختلفة.
وقال البيان إن اللقاء تطرق إلى “استئناف عمل السفارة المصرية , وتعزيز العمل القنصلي لتقديم الخدمات للجميع ، وتسهيل إجراءات العبور والتنقل للموطنين وانسياب دخول السلع والبضائع من خلال فتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين مواني البلدين , إلى جانب إعادة افتتاح الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى العاصمة المصرية القاهرة الذي سيشكل عاملا مهما للتعاون في المجالات الأخرى”.
ومن جهته أكد رئيس الوزراء المصري دعم مصر لليبيا وحرصها الشديد على وحدة المؤسسات الليبية والمشروعات التنموية، وتحقيق المصالحة الوطنية، إتماما لمهامها التاريخية في ليبيا.
وأكد الجانبان على عودة اجتماعات الدورة الحادية عشر للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية وذلك في إطار تطوير وتعزير التعاون المشترك بين البلدين.
كما تم خلال الاجتماع “التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات خاصة في مجال الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والتعاون التقني والاستثمارات”.
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