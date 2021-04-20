هذا ما جاء في لقاء الدبيبة برئيس الوزراء المصري

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، في طرابلس العديد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف هذه القضايا، بحسب بيان للحكومة الموحدة مساء اليوم.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء على الدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن في ليبيا، مشيرا إلى اأن الظروف الأمنية و الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة بحاجة إلى عقد شراكات استراتيجية في المجالات المختلفة.

وقال البيان إن اللقاء تطرق إلى “استئناف عمل السفارة المصرية , وتعزيز العمل القنصلي لتقديم الخدمات للجميع ، وتسهيل إجراءات العبور والتنقل للموطنين وانسياب دخول السلع والبضائع من خلال فتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين مواني البلدين , إلى جانب إعادة افتتاح الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى العاصمة المصرية القاهرة الذي سيشكل عاملا مهما للتعاون في المجالات الأخرى”.

ومن جهته أكد رئيس الوزراء المصري دعم مصر لليبيا وحرصها الشديد على وحدة المؤسسات الليبية والمشروعات التنموية، وتحقيق المصالحة الوطنية، إتماما لمهامها التاريخية في ليبيا.

وأكد الجانبان على عودة اجتماعات الدورة الحادية عشر للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية وذلك في إطار تطوير وتعزير التعاون المشترك بين البلدين.

كما تم خلال الاجتماع “التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات خاصة في مجال الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والتعاون التقني والاستثمارات”.