مدبولي يدعو الدبيبة إلى زيارة مصر لاستكمال إجراءات التعاون والاتفاقيات المشتركة بين البلدين

دعا رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نظيره الليبي عبدالحميد الدبيبة إلى زيارة مصر لاستكمال إجراء التعاون والاتفاقيات المشتركة بين البلدين، مشيا بموقف ليبيا وحرصها على دعم مصر في ملف المياه والصرف الصحي.

جاءت دعوة مدبولي خلال جلسة مباحثات عقدها مع الدبيبة، ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المصرية في العاصمة طرابلس، جرى خلالها تناول العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

قضايا المباحثات المصرية الليبية

وقالت المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الجانبين تباحثا حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأكدا على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف هذه القضايا.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الجانبين ناقشا استئناف عمل السفارة المصرية, وتعزيز العمل القنصلي لتقديم الخدمات للجميع، وتسهيل إجراءات العبور والتنقل للموطنين وانسياب دخول السلع والبضائع من خلال فتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين مواني البلدين, إلى جانب إعادة افتتاح الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى العاصمة المصرية القاهرة الذي سيشكل عاملا مهما للتعاون في المجالات الأخرى.

– إعادة فتح السفارة والقنصلية المصرية في طرابلس بعد عيد الفطر

– القاهرة تستضيف اجتماع اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية

– الدبيبة: توجد مجالات عديدة سيتم التعاون فيها مع مصر

– التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين مصر وليبيا

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء شهد التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات خاصة في مجال الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والتعاون التقني والاستثمارات.

الظروف التي تمر بها المنطقة بحاجة إلى عقد شراكات استراتيجية

وأكد الدبيبة خلال اللقاء على متانة العلاقات التاريخية التي تربط مصر وليبيا, مشيدا بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن في ليبيا. وقال الدبيبة خلال اللقاء «إن الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة بحاجة إلى عقد شراكات استراتيجية في المجالات المختلفة حتى نكون شركاء حقيقيين في التنمية والتطوير».

وجدد الدبيبة في نهاية اللقاء ترحيبه بالوفد المصري، معربا عن تطلعه إلى رؤية ثمرة العمل المشترك بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.

من جهته أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي «دعم مصر لليبيا وحرصها الشديد على وحدة المؤسسات الليبية والمشروعات التنموية، وتحقيق المصالحة الوطنية، إتماما لمهامها التاريخية في ليبيا».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الجانبين أكد على عودة اجتماعات الدورة الحادية عشر للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية وذلك في إطار تطوير وتعزير التعاون المشترك بين البلدين.

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