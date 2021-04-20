مجلس النواب يُعيد مشروع الميزانية لإجراء تعديلات

رفض مجلس النواب في جلسته اليوم التصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، مطالبا بإعادته إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات.

وأكد المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق أن البرلمان صوت بالغالبية على إعادة مشروع الميزانية مرة أخرى إلى حكومة، للتعديل وفقا لملاحظات النواب وتقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية، على أن يعقد المجلس النيابي جلسة أخرى لإجازته.

كما تم التصويت على عقد جلسة في طرابلس خلال الفترة المقبلة، ودعا النواب إلى ضرورة متابعة الأوضاع الأمنية في الحدود الجنوبية بعد الأحداث التي جرت في دولة تشاد.

وقرر المجلس تشكيل لجنة للتحقيق مع وزير الحكم المحلي بعد إصداره لعدد من القرارات المتعلقة ببعض البلديات.

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