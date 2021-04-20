ليبيا الان

مجلس النواب يُعيد مشروع الميزانية لإجراء تعديلات

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفض مجلس النواب في جلسته اليوم التصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، مطالبا بإعادته إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات.

وأكد المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق أن البرلمان صوت بالغالبية على إعادة مشروع الميزانية مرة أخرى إلى حكومة، للتعديل وفقا لملاحظات النواب وتقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية، على أن يعقد المجلس النيابي جلسة أخرى لإجازته.

كما تم التصويت على عقد جلسة في طرابلس خلال الفترة المقبلة، ودعا النواب إلى ضرورة متابعة الأوضاع الأمنية في الحدود الجنوبية بعد الأحداث التي جرت في دولة تشاد.

وقرر المجلس تشكيل لجنة للتحقيق مع وزير الحكم المحلي بعد إصداره لعدد من القرارات المتعلقة ببعض البلديات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك