ليبيا ومصر.. خطوات سريعة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال مباحثات مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في طرابلس، بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن في ليبيا.

ووفق بيان لحكومة الوحدة، فقد بحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتم التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف هذه القضايا.

وقال الدبيبة إن “الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة بحاجة إلى عقد شراكات استراتيجية في المجالات المختلفة حتى نكون شركاء حقيقيين في التنمية والتطوير”.

وذكر البينا أن اللقاء ناقش “استئناف عمل السفارة المصرية، وتعزيز العمل القنصلي لتقديم الخدمات للجميع، وتسهيل إجراءات العبور والتنقل للموطنين وانسياب دخول السلع والبضائع من خلال فتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين مواني البلدين، إلى جانب إعادة افتتاح الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى العاصمة المصرية القاهرة الذي سيشكل عاملًا مهما للتعاون في المجالات الأخرى”.

يشار إلى أن الوفد المصري الذي وصل طرابلس الثلاثاء، يضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والنقل والطيران المدني، والتجارة والصناعة، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وممثلي الجهات المعنية والمستثمرين.

وتم خلال الاجتماع التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات خاصة في مجال الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والتعاون التقني والاستثمارات.

من جهته أكد رئيس الوزراء المصري، “دعم مصر لليبيا وحرصها الشديد على وحدة المؤسسات الليبية والمشروعات التنموية، وتحقيق المصالحة الوطنية، إتماما لمهامها التاريخية في ليبيا”.

ودعا مدبولي رئيس حكومة الوحدة الوطنية لزيارة مصر لاستكمال إجراء التعاون والاتفاقيات المشتركة بين البلدين. وأكد الجانبان على عودة اجتماعات الدورة الحادية عشر للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية وذلك في إطار تطوير وتعزير التعاون المشترك بين البلدين.

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