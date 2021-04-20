ليبيا ومصر.. خطوات سريعة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال مباحثات مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في طرابلس، بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن في ليبيا.
ووفق بيان لحكومة الوحدة، فقد بحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتم التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف هذه القضايا.
وقال الدبيبة إن “الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة بحاجة إلى عقد شراكات استراتيجية في المجالات المختلفة حتى نكون شركاء حقيقيين في التنمية والتطوير”.
وذكر البينا أن اللقاء ناقش “استئناف عمل السفارة المصرية، وتعزيز العمل القنصلي لتقديم الخدمات للجميع، وتسهيل إجراءات العبور والتنقل للموطنين وانسياب دخول السلع والبضائع من خلال فتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين مواني البلدين، إلى جانب إعادة افتتاح الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى العاصمة المصرية القاهرة الذي سيشكل عاملًا مهما للتعاون في المجالات الأخرى”.
يشار إلى أن الوفد المصري الذي وصل طرابلس الثلاثاء، يضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والنقل والطيران المدني، والتجارة والصناعة، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وممثلي الجهات المعنية والمستثمرين.
وتم خلال الاجتماع التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات خاصة في مجال الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والتعاون التقني والاستثمارات.
من جهته أكد رئيس الوزراء المصري، “دعم مصر لليبيا وحرصها الشديد على وحدة المؤسسات الليبية والمشروعات التنموية، وتحقيق المصالحة الوطنية، إتماما لمهامها التاريخية في ليبيا”.
ودعا مدبولي رئيس حكومة الوحدة الوطنية لزيارة مصر لاستكمال إجراء التعاون والاتفاقيات المشتركة بين البلدين. وأكد الجانبان على عودة اجتماعات الدورة الحادية عشر للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية وذلك في إطار تطوير وتعزير التعاون المشترك بين البلدين.
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