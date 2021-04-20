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البرلمان الإيطالي يدعو لدعم المرحلة السياسية الجديدة في ليبيا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو، على ضرورة دعم المرحلة السياسية الجديدة في ليبيا بقناعة على المستوى الدولي.

وأضاف فاسينو خلال لقائه السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني، أن إيطاليا تريد أن تلعب دورا استراتيجيا في استقرار البلاد وانتعاشها الاقتصادي، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ووزيري الخارجية والداخلية لويجي دي مايو ولوتشانا لامورجيزي تعد دليلا ملموسا على رغبة إيطاليا في لعبي دور إستراتيجي في عملية الاستقرار السياسي والتنشيط الاقتصادي لقطاعات الصناعة والصحة والطاقة والبنية التحتية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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