البرلمان الإيطالي يدعو لدعم المرحلة السياسية الجديدة في ليبيا

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو، على ضرورة دعم المرحلة السياسية الجديدة في ليبيا بقناعة على المستوى الدولي.

وأضاف فاسينو خلال لقائه السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني، أن إيطاليا تريد أن تلعب دورا استراتيجيا في استقرار البلاد وانتعاشها الاقتصادي، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ووزيري الخارجية والداخلية لويجي دي مايو ولوتشانا لامورجيزي تعد دليلا ملموسا على رغبة إيطاليا في لعبي دور إستراتيجي في عملية الاستقرار السياسي والتنشيط الاقتصادي لقطاعات الصناعة والصحة والطاقة والبنية التحتية.

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