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التضامن الاجتماعي يؤكد البدء في إعداد الحوافظ الخاصة بالفروقات و”هدية شهر رمضان” 

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24 

ذكرت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء أنه بدأ لعمل الفعلي في إعداد الحوافظ المالية الخاصة بالفروقات المالية عن الأشهر (1/2/3) لسنة 2021 لأصحاب المعاشات الأساسية. 

وأضافت الهيئة أن إعداد هذه الفروقات تنفيذا لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية بخصوص (هدية شهر رمضان) وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2021 بشأن زيادة قيمة المعاشات الأساسية وصرفها لمستحقيها. 

وأوضحت الهيئة العامة لصندوق التضامن أن إعداد الحوافظ يتم لجميع فروع الهيئة وكذلك الحوافظ المالية الخاصة بـ (هدية شهر رمضان) لدعم ومؤازرة الأسر والفئات المعوزة والفقيرة وذلك لإحالتها لفروع الهيئة ليتم إضافتها بحسابات المستفيدين بالمصارف التجارية. 

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التضامن_الاجتماعي الحوافظ_المالية الفروقات هدية_رمضان

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