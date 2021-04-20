الزناتي يطلب من كوريا الشمالية استلام بعض مستشفيات الجنوب

أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، أن الحكومة ستعمل على عودة العلاقات بين ليبيا وكوريا الشمالية في المجال الصحي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الزناتي بسفير كوريا الشمالية لدى ليبيا زو جين هيوك، لبحث سبل التعاون بين البلدين فيما يخص المجال الصحي.

ووفق بيان لوزارة الصحة، فقد أكد الزناتي على عمق العلاقات بين ليبيا وكوريا حكومةً وشعباً، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في المستشفيات.

وتمت مناقشة آلية عودة العناصر الطبية والطبية المساعدة في أقرب وقت ممكن للمساهمة في إنجاح برنامج توطين العلاج في الداخل الذي تسعى إليه وزارة الصحة.

وطلب الزناتي من السفير “فتح باب التعاون بين البلدين وذلك من خلال الدعم اللوجستي للقطاع كتوفير الإسعاف الطائر وسيارات الإسعاف وغيرها، واستلام إدارة بعض المستشفيات بالجنوب”.

من جهته أكد السفير أن بلاده ستسعى إلى عودة التعاون الصحي مع ليبيا في أقرب وقت ممكن بعد انقطاعه نتيجة للظروف الأمنية، والأزمة العالمية والقيود الاحترازية لجائحة كورونا.

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