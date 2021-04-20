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إيطاليا تعتزم فتح قنصلية فخرية في الجنوب الليبي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي عثمان، اجتماعا مع السفير الإيطالي جوزيبي قريمالدي، الثلاثاء، ناقش إعادة افتتاح المركز الثقافي الإيطالي في ليبيا وإمكانية إعادة تفعيل الاتفاقيات الثقافية المشتركة بين البلدين.

وقالت وزارة الثقافة في بيان، إن السفير الإيطالي “أعرب عن نيته في افتتاح قنصلية فخرية في الجنوب الليبي في أقرب وقت ممكن”، ورحبت الوزيرة بالفكرة وأبدت استعدادها التام لدعم التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث استئناف دعوة الجهات الليبية العامة والخاصة للمشاركة في المناشط الثقافية في إيطاليا، بعد ان تم ايقافها بسبب الظروف الأمنية منذ عام 2011.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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