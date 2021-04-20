مبروكة عثمان تبحث مع السفير الإيطالي إعادة فتح المركز الثقافي لبلاده في ليبيا

استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية إيطاليا جوزيبي قريمالدي.

وبحسب بيان وزارة الثقافة، فإن اللقاء حضره عمر الطيرة مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية منال الهمشري- رئيسة قسم الشؤون الأوروبية، وأيمن باعور- المكلف بملف جمهورية إيطاليا بقسم الشؤون الأوروبية.

وعن الجانب الإيطالي، حضر نيكولا باترونو السكرتير الأول لسفارة جمهورية إيطاليا بليبيا.

ناقش اللقاء، ضرورة إعادة افتتاح المركز الثقافي الإيطالي في ليبيا وإمكانية إعادة تفعيل الاتفاقيات الثقافية المشتركة بين البلدين، واستئناف دعوة الجهات الليبية العامة والخاصة للمشاركة في المناشط الثقافية في إيطاليا؛ بعد أن تم إيقافها بسبب الظروف الأمنية منذ سنة 2011.

كما أعرب جوزيبي، عن نيته في افتتاح قنصلية فخرية في الجنوب الليبي في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبها رحبت الوزيرة، بالفكرة وأبدت استعدادها التام لدعم التعاون المشترك بين البلدين، كما قدمت للسفير الإيطالي، في نهاية اللقاء، لوحة فنية تجسد التراث الثقافي الليبي.