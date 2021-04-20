الدبيبة: استئناف الرحلات الجوية من طرابلس إلى القاهرة غدا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، إن الرحلات الجوية بين مطاري طرابلس والقاهرة ستستأنف غدا الأربعاء، بعد تعليقها لأكثر من ست سنوات، كما سيعاد فتح السفارة المصرية قريبا.

وقال الدبيبة، في مؤتمر صحفي في طرابلس اليوم الثلاثاء، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، «نبشركم أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري من يوم غد الطائرات الليبية سوف تحط في مطار القاهرة الدولي»، وفق وكالة رويترز للأنباء.

كانت مصر قد أغلقت سفارتها وأوقفت الرحلات الجوية في 2014.

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وقال رئيس الوزراء الليبي «إن شاء الله بعد العيد سيتم فتح السفارة والقنصلية».

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