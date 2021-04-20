علاء عابد: زيارة مدبولي لليبيا ترسخ لمرحلة جديدة من التعاون بين القاهرة وطرابلس

وصف النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصرى، زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، إلى ليبيا على رأس وفد رفيع المستوى، يضم 11 وزيراً من الحكومة المصرية، بالناجحة.

وأكد علاء عابد، في تصريحات صحفية، أن الزيارة ترسخ لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين القاهرة وطرابلس تجاه جميع القضايا التى تهم البلدين والدول العربية.

وأشاد “عابد” بالمباحثات الموسعة التى ترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين.

وشدد على أهمية الاتفاقات الـ 11 التى تم توقيعها خلال هذه الزيارة والتى تؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد تعاونا كبيراً بين مصر وليبيا فى مختلف مجالات النقل والكهرباء والطيران وعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة فى إعادة الإعمار داخل ليبيا.

وأكد النائب علاء عابد أهمية رسالة مصر التى أعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، والتى أكد فيها دعم مصر قيادة وحكومة وشعباً، للدولة الليبية خلال هذه المرحلة المهمة، وحرصها على دعم ومساندة كافة المؤسسات الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى وحدة الأراضى الليبية بالكامل وتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي.

ولفت إلى أهمية الدكتور مصطفى مدبولي أن تواجده في ليبيا كرئيس للحكومة المصرية على رأس وفد كبير من أعضاء الحكومة إنما هو لإعطاء رسالة واضحة على دعم ليبيا ودعم حكومة الوحدة الوطنية في سبيل نجاحها في إتمام مهامها التاريخية تجاه الوضع في ليبيا.

وأشار إلى أن دعم مصر لحكومة الوحدة الوطنية في مسار تحقيق الإصلاح والتقدم والنماء خلال الفترة المقبلة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على دعم كافة المشروعات التنموية التي تخطط حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها في كل بقاع ليبيا.

وأوضح أن اصطحاب مدبولي للوزراء المعنيين بملفات مشروعات البنية الأساسية، التي من بينها الطاقة والكهرباء، والبترول، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق، والتجارة والصناعة، إلى جانب الصحة، يعزز التعاون.

واعتبر النائب علاء عابد، تأكيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أهمية أن تستمر مصر في دورها الحالي مع باقي دول المنطقة للمساعدة على تحقيق استقرار ليبيا وأمنها، في الحاضر والمستقبل؛ لأن هذا يوفر مجالات واسعة للتعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، في إطار دورنا في إرساء وتعزيز قواعد العمل المشترك البناء الذي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين بمثابة دليل قاطع على الدور الكبير والتاريخى الذى قامت وتقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح على تحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا ومواجهة الإرهاب والمليشيات المسلحة والمرتزقة داخل ليبيا.

وطالب عابد، المجتمع الدولى بأسره خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الاطلاع بدوره فى مواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله داخل ليبيا ومنع التدخلات الخارجية فى التدخل فى الشأن الليبيى الداخلى.