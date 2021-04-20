مجلس النواب يصوت بأغلبية النواب الحاضرين على إرجاع مشروع القانون لحكومة الوحدة الوطنية لتعديله

طبرق 20 أبريل 2021 (وال) -استأنف مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته الرسمية، بمقره في مدينة طبرق، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ “فوزي النويري” النائب الثاني الدكتور “احميد حومة”.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد “عبدالله بليحق” فإن المجلس قد استكمل المناقشة والمداولة حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، المقدم من الحكومة وقد تم التصويت بأغلبية السادة النواب الحاضرين، على إرجاع مشروع القانون لحكومة الوحدة الوطنية لتعديله.

وجاء ذلك وفقا لملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب ووفقا لما ورد في تقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب، وأيضا تقرير ديوان المحاسبة على أن تقوم بتعديل مشروع قانون الميزانية، وفقا لهذه الملاحظات وأن تعيده لمجلس النواب في بحر عشرة أيام .

وقال بليحق : ” تم التصويت اليوم بأغلبية السادة النواب الحاضرين، على اعتماد السيد الصديق الصور نائبا عاما، كما تم في جلسة اليوم التصويت على عقد جلسة في مدينة طرابلس، خلال الفترة القادمة، وتم أيضا التصويت على إصدار بيان باسم مجلس النواب حول الأحداث المؤسفة التي تمر بها الدولة الجارة دولة تشاد، للتأكيد على الأجهزة الأمنية بمتابعة الأوضاع الأمنية في المناطق الجنوبية خاصة في الحدود الليبية التشادية.

كما تم التصويت على إحالة مشروع قانون السحر والشعوذة، إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب للنظر فيه، كما تم التصويت في جلسة اليوم على تشكيل لجنة للتحقيق مع السيد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية وبذلك علقت الجلسة.(وال ـ طبرق) س خ

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