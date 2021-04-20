إدارة الخدمات الصحية ببني وليد تستعد لإطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا

عقدت إدارة الخدمات الصحية بلدية بني وليد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع اللجنة الصحية بالإدارة وفريق الرصد والتقصي لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد على المراكز الصحية بعد وصول شحنة من اللقاحات إلى المدينة أمس الإثنين، استعدادا لإطلاق الحملة الوطنية للتطعيم.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، سامي سلامة لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع ناقش الاستعدادات الخاصة لإطلاق حملة التطعيمات وبعض النقاط الفنية والتنظيمية المتعلقة ببرنامج التطعيم وأخذ اللقاح وتوزيع اللقاح على المراكز الصحية المستهدفة في حملة التطعيم.

وأوضح سلامة أن الأولوية في أخذ اللقاح ستكون للفئات المستحقة وهم الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن المسجلين بالمنظومة الخاصة بأخذ اللقاح بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشار سلامة إلى أن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد استلمت، أمس الإثنين، شحنة من المستلزمات الخاصة بجائحة كورونا من مخازن لجنة الطوارئ الصحية التابعة لوزارة الصحة في طرابلس.

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