وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تلتقي سفير إيطاليا في ليبيا

طرابلس 20 أبريل 2021 (وال) -استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية السيدة “مبروكة توغي عثمان”، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية إيطاليا السيد “جوزيبي قريمالدي”.

وتم اللقاء بحضور مدير مكتب التعاون الدولي، بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية السيد “عمر الطيرة”، ورئيسة قسم الشؤون الأوروبية السيدة “منال الهمشري”، والسيد المكلف بملف جمهورية إيطاليا بقسم الشؤون الأوروبية والسيد “أيمن باعور”.

وعن الجانب الإيطالي ، حضر السكرتير الأول لسفارة جمهورية إيطاليا بليبيا السيد “نيكولا باترونو” وتم خلال اللقاء مناقشة ضرورة إعادة افتتاح المركز الثقافي الإيطالي في ليبيا، وإمكانية إعادة تفعيل الاتفاقيات الثقافية المشتركة بين البلدين، واستئناف دعوة الجهات الليبية العامة والخاصة؛ للمشاركة في المناشط الثقافية في إيطاليا بعد أن تم ايقافها؛ بسبب الظروف الأمنية منذ سنة 2011.

كما أعرب السيد “جوزيبي”، عن نيته في افتتاح قنصلية فخرية في الجنوب الليبي في أقرب وقت ممكن .

ومن جانبها رحبت السيدة الوزيرة بالفكرة، وأبدت استعدادها التام لدعم التعاون المشترك بين البلدين،وقدمت للسيد السفير الإيطالي، في نهاية اللقاء لوحة فنية تجسد التراث الثقافي الليبي.(وال ـ طرابلس) س خ

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