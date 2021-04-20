سبل السلام تضبط سيارة تحمل كمية من الأسلحة والذخائر

أخبار ليبيا24

كشفت كتيبة “سُبل السلام” التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي اليوم الثلاثاء ضبطها سيارة تحمل كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت في طريقها إلى التهريب.

وذكر المكتب الإعلامي للكتيبة عبر حسابه على “فيسبوك” أن دورية تابعة للكتيبة قامت بمطاردة سيارتين الأولى نوع “تويوتا تاندرا” والثانية “تويوتا سيكويا” وبعد مطاردة في الصحراء تم ضبط إحداها بعد تعطلها.

وأضاف المكتب الإعلامي أن سائق الـ “سيكويا” تمكن من الفرار في السيارة الثانية حيث وجد على متنها كمية كبيرة من الأسلحة نوع “كلاشن كوف” و “إف إن” وعدد من “الخراطيش” وكمية كبيرة من الذخائرة للأسلحة المذكورة.

وأشار المكتب الإعلامي في الكتيبة إلى أن المهربين كانوا يسعون إلى تهريب هذه الأسلحة والذخائر إلى إحدى دول الجـوار لزعزة أمنها أو لدعم المجموعات الإرهابية.

وبين المكتب الإعلامي في كتيبة “سبل السلام” أنه تمت مصادرة شحنة الأسلحة المذكورة والسيارة التي كانت تحملها.