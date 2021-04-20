بوالخطابية يحذر محطات غاز الطهي في طبرق من عدم الالتزام بضوابط التوزيع

شدد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، على اللجنة الأمنية المشتركة باتخاذ الإجراءات الصارمة مع محطات توزيع غاز الطهي، من حيث استلام كشف التوزيع من مستودع الغاز، ومتابعة الشحنات من المستودع وحتى توزيعها في المحطات.

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، سيتم قفل أي محطة للتوزيع لا تلتزم بالتوزيع على المواطنين، وإحالة اسمها إلى المجلس التسييري، حتى يتم إيقاف حصتها من الغاز وإحالتها إلى المحطات الملتزمة.

وحذر المجلس بشدة من أنه سيلغي التراخيص ويحيل أصحابها للتحقيق إذا ثبت عليها أي تلاعب بحقوق المواطنين.

وأهاب باللجنة الامنية من توفير أرقام هواتف للإبلاغ عن أي مخالفة من قبل المواطنين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا