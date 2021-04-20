مالطا تُحبط تهريب 900 بندقية وهمية إلى ليبيا (صور)

صادرت جمارك مالطا، الثلاثاء، حاوية تحمل نحو 900 بندقية وهمية من طراز AK47 بينما كانت في طريقها إلى ليبيا.

وذكرت صحيفة “تايمز مالطا”، نقلا عن إدارة الجمارك، أنه تم العثور على البنادق الوهمية خلال عملية تفتيش، وهي نفس شكل ووزن البنادق الحقيقية، وقالت الإدارة إنها ربما كانت معدة للاستخدام كبنادق للتدريب أو للتدريب العسكري.

وأشارت الصحيفة إلى أن القضية أحيلت إلى مجلس مراقبة العقوبات في ضوء العقوبات الدولية المفروضة على بيع أسلحة لليبيا.

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