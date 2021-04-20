البرلمان يقرر إرجاع مشروع قانون الميزانية العامة إلى الحكومة لتعديله

صوت مجلس النواب اليوم بأغلبية الحاضرين على إرجاع مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لتقوم بتعديله وفقا لملاحظات أعضاء المجلس، وما ورد في تقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب، وكذلك تقرير ديوان المحاسبة بالخصوص.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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