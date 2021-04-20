رئيس البرلمان التركي: نسعى لتشكيل “مجموعة صداقة” مع مصر وليبيا

أعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـحزب العدالة والتنمية، التركي الحاكم، بولنت توران، أن الحزب سيقدم مقترحا لرئاسة البرلمان لتشكيل “مجموعة صداقة” مع مصر وليبيا.

وقالت وكالة الأناضول، إن توران أعرب في مؤتمر صحفي عقد في البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بأن إنشاء مجموعة صداقة بين تركيا ومصر سيعود بالفائدة لكلا البلدين وعلاقاتهما.

وأردف توران: “سنقدم المقترح، وسنتابع الموضوع مع المديريات المعنية في رئاسة البرلمان”، مشيرا إلى أنهم سيقدمون أيضا مقترحا من أجل تشكيل مجموعة صداقة بين تركيا وليبيا.

ومن جهته أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، على أهمية تشكيل مجموعات صداقة برلمانية مع مصر وليبيا، مشيرا إلى أن مجموعات الصداقة هي جزء مهم من الدبلوماسية البرلمانية، على حد تعبيره.