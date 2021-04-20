الداهش: إغلاق ميناء الحريقة قد يكون محاولة ابتزاز

انتقد الكاتب الصحفي عبد الرزاق الداهش قرار المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله إعلان حالة القوة القاهرة على ميناء الحريقة معتبرا أنه قد يكون محاولة ابتزاز.

وقال الداهش في تدوينة له بعنوان “لا يا مهندس صنع الله” إن “صنع الله كان عنيدا في تعامله مع أي محاولة ابتزاز لمؤسسة النفط وكان يرى أن أسوأ من ابتزاز الدولة، هو استجابة الدولة لهذا الابتزاز” مضيفا “لكن إغلاق ميناء الحريقة قد لا نستطيع وضعه في غير مستطيل الابتزاز”.

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وتساءل الداهش “ما الفرق بين قفل صمام الربانية، وإغلاق مرفأ الحريقة؟ وهل يمكن أن ينام المهندس صنع الله مرتاحا، وليبيا تخسر كل يوم أكثر من مئة مليون دينار بسبب هذا الإغلاق؟” مضيفا هناك مشكلة مع مصرف ليبيا المركزي، حجب مخصوصات للمؤسسة بشكل غير مهني، من قبل ينفذ الخصومات من الحساب، فلا يجب أن يكون النفط دروع بشرية”.