عقب توقيع 3 اتفاقيات.. وزير الاتصالات المصري: نتطلع لمزيد من الشراكات مع ليبيا لخدمة القارة الأفريقية

وقعت ليبيا ومصر اتفاقيات تعاوز في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والتدريب، خلال زيارة وفد برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، للعاصم طرابلس.

وعُقد اجتماع موسع برئاسة فيصل قرقاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، حيث تم التعريف بقطاع الاتصالات في البلدين ومناقشة سبل التعاون المشترك.

وحضر مراسم التوقيع رجب بن رجب مدير الشركة الليبية القابضة للاتصالات، وعادل أبوفارس رئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات الدولية، ومحمد براس علي رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا، ومن الجانب المصري محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات، وهبة صالح أحمد رئيسة معهد تكنولوجيا المعلومات، وعادل حامد إبراهيم الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الدولية، والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات تحسين وتطوير الكابل الحدودي الدولي بين البلدين، حيث سينعكس هذا التعاون إيجابا على أداء خدمات الاتصالات الدولية والاستفادة من البنية التحتية الممتدة حول العالم للكابلات البحرية الخاصة بالمصرية للاتصالات ونقل الحركة الدولية إلى ليبيا.

أما مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا والرئيس التنفيذي للشركة المصرية، فتهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تشغيل وصيانة وتطوير شبكات الألياف البصرية.

وتشتمل المذكرة الثالثة والتي وُقعت بين مدير الشركة القابضة للاتصالات ورئيسة معهد تكنولوجيا المعلومات المصري في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات إلى خلق تعاون ثنائي مثمر ووثيق بين البلدين في مجال بناء القدرات البشرية عبر المشاركة في مشروع أكاديمية الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تقنية المعلومات والتدريب والتأهيل.

وعلق قرقاب على هذه الخطوة بقوله: “نرحب اليوم بهذه الخطوة التي تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون البناء بين الدولتين وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير الأنشطة وفتح آفاق للتعاون المشترك فيما بيننا في مجال تنمية المهارات الرقمية، الأمر الذي سيؤدي إلى فتح طريق سريع لمستقبل يحفل بالفرص ويعد باقتصاد جديد”.

من جانبه قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري: “أن الفترة المقبلة ستشهد توفير المزيد من خدمات الاتصالات التي تخدم الشعبين في المقام الأول والقارة الأفريقية بشكل عام”، مؤكدا على تطلع بلاده إلى المزيد من الشراكات مع الجانب الليبي في مجال الاتصالات لتقديم خدمات تقنية متطورة في البلدين.