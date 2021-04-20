في اليوم الأول.. تطعيم أكثر من 70 شخصاً بلقاح كورونا ببنغازي

>> انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا ببنغازي

>> يومها الأول.. تطعيم أكثر من 70 شخصاً بلقاح كورونا ببنغازي

قالت وزارة الصحة، إن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، انطلقت الثلاثاء بعدد من العيادات المجمعة في مدينة بنغازي، التي استهدفت المسجلين بالمنظومة الخاصة بتسجيل المواطنين التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وجاء انطلاق الحملة، بعد استلام مخازن الإمداد الطبي بالمنطقة الشرقية لجرعات لقاح كورونا المستجد، التي أشرف عليها وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي شخصياً.

وأكد مدير إدارة الخدمات الصحية ببنغازي، “أن الحملة ستستمر خلال الأيام القادمة بحسب القوائم المسجلة.

فيما شدد مدير عيادة خالد بن الوليد المجمعة على أن اقبال المواطنين اتسم بالجدية.