جبهة النضال تنعي اللواء بشير حميد

تقدمت جبهة النضال الوطني الليبي، بأحر التعازي لعائلة المناضل اللواء بشير حميد ولكل أحرار الوطن.

وقالت الجبهة في برقية تعزية نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،:”نعبر لكم عن بالغ حزننا لمصابكم الجلل ونشاطركم الأحزان وللفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء وإنا لله وإنا إليه لراجعون، وإننا في هذا التوقيت نستمطر شآبيب الرحمة والمغفرة على روحهِ الطاهرة وندعو الله العلي القدير أن يسكنهُ فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.