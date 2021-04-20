الصحة المصرية: معاملة الليبيين مثل المصريين في المستشفيات التابعة للوزارة

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أنه سيصدر قرارا يوم غد الأربعاء بمعاملة الليبيين مثل المصريين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأشارت زايد في تصريحات إعلامية إلى أن التعاون بين البلدين سيشهد طفرات في الفترات المقبلة مضيفة أن مصر ستبدأ في إرسال وفود من الأطباء والتمريض للعمل فى ليبيا لمدة 6 أشهر، وستعمل على إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية وبعض الهيئات التابعة لها وإنشاء هيئات على غرار التأمين الصحى وسلامة الغذاء وبرامج الزمالة المصرية.

وتؤدي زايد زيارة للعاصمة طرابلس ضمن وفد وزاري مؤلف من 11 وزير برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجرى خلال الزيارة “التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات خاصة في مجال الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والتعاون التقني والاستثمارات”.