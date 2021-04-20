ليبيا الان

الصحة المصرية: معاملة الليبيين مثل المصريين في المستشفيات التابعة للوزارة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أنه سيصدر قرارا يوم غد الأربعاء بمعاملة الليبيين مثل المصريين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأشارت زايد في تصريحات إعلامية إلى أن التعاون بين البلدين سيشهد طفرات في الفترات المقبلة مضيفة أن مصر ستبدأ في إرسال وفود من الأطباء والتمريض للعمل فى ليبيا لمدة 6 أشهر، وستعمل على إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية وبعض الهيئات التابعة لها وإنشاء هيئات على غرار التأمين الصحى وسلامة الغذاء وبرامج الزمالة المصرية. 

وتؤدي زايد زيارة للعاصمة طرابلس ضمن وفد وزاري مؤلف من 11 وزير برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجرى خلال الزيارة “التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات خاصة في مجال الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والتعاون التقني والاستثمارات”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • بصراحة ومن تعليق أحد المصريين ابناء مصر القوميين
    تحدث أحد المصريين بان ما يحدث داخل بلاده هو محاولة إمتصاص المال من ليبيا بعدفشل الحكومة المصرية في توفير أقل الخدمات للمواطنين المصريين ـ ومحاولة طرد الادارات العامة للدولة المصرية وتمليكها لاشخاص وأحزاب ونواب ـ مثل المستشفيات والمصانع والجامعات والشركات وحتى الموانيء النفطية واالبحرية ـ
    وإقصاء القطاعات العامة الي بناها المصريين القوميين ـ وهذا سبب الديون المثقلة على مصر ومحاولة الهروب من المحاسبات الداخلية في دولتهم وتأخير مشروع مليون وحدة سكنية الذي فشل بسبب السرقات والنصب والاحتيال المالي وسبب في تلوث النيل بالمخلفات الصناعية ويحتاج لدعم مالي ـ
    االشئ الذي لم تنتبه له الادراة الليبية أن ليبيا تأترث سلبيا ووهي الدولة المتضررة والتي تأرت أعمال الاصلاحات فيها بسبب التدخلات العرببية وقصف الناتو التي تعيق وتعرقل أي تقدم ملموس في بناء الدولة الليبية وتوفير خدمات لمواطنيها .وتحاول استغلال الوقت لأستنزاف الموارد الليبية وهذا واضح بعدم وجود أي دولة تُدين الهجمات التي حصلت على ليبيا منحلف الناتو 2011وضحايا العائلات الليبية وخسائر فالارواح والعقارات والمباني والمستشفيات وحتى المطارات المدنية .

    رد