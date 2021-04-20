وزيرة الصحة المصرية: أصدرنا قرارا بمعاملة الليبيين معاملة المصريين بمستشفيات الوزارة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، فى تصريحات لقناة “إكسترا نيوز”، إنه سيصدر قرار غدا (اليوم الأربعاء) بمعاملة الليبيين معاملة المصريين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مشيرة إلى أن التعاون بين البلدين سيشهد طفرات في الفترات القادمة.

وزار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري طرابلس برفقة 11 وزيرا بحكومته أمس الثلاثاء، وعقد مباحثات مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، شهدت التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

ومن بين البروتوكولات التى تم توقيعها بروتوكول تعاون فى قطاع الصحة ودعم قطاع الصحة فى ليبيا، وإعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، ومساعدة القطاع الطبى فى ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا.