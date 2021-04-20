“المقريف” يناقش مع نظيره المصري تجربة التعليم عن بُعد وبرامج تدريب المعلمين 

التقى وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى محمد المقريف” أمس الثلاثاء بطرابلس نظيره المصري الدكتور “طارق شوقي”، بحضور مُستشار الوزير الليبي الدكتور “عبد السلام الصغيّر” ونائب الوزير المصري الدكتور “أحمد الضاهر”.

وتناول اللقاء الذي جاء على هامش زيارة يقوم بها رئيس الوزراء و الوفد المُرافق له إلى طرابلس، بحث أَوْجُه التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية، بالإضافة إلى مُناقشة التجربة المصرية للتعليم عن بُعد، وبنك المعرفة المصري ومدى الاستفادة منها، إلى جانب تنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين، والمُفتيش التربويين.

وخلال هذا اللقاء، أشاد وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى محمد المقريف” بالعلاقات الليبية المصرية، مُعرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري طرابلس برفقة 11 وزيرا بحكومته أمس الثلاثاء، وعقد مباحثات مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، شهدت التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

وقال مدبولي إن مصر حريصة على نقل التجربة المصرية في مجال التعليم، وإعادة فتح المدرسة المصرية في ليبيا، كما أعرب عن ترحيب الدولة المصرية أيضا بإنشاء جامعة مصرية في إحدى المدن التي يختارها الجانب الليبي.