الصحة المصرية تقرر معاملة الليبيين معاملة المصريين في المستشفيات 

أخبار ليبيا24
قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، سيصدر قرار بمعاملة الليبيين معاملة المصريين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
وأضافت زايد في تصريحات صحفية الثلاثاء أن التعاون بين ليبيا ومصر سيشهد طفرات في الفترات المقبلة.
ووقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.
ومن بين البروتوكولات التي تم توقيعها بروتوكول تعاون فى قطاع الصحة ودعم قطاع الصحة في ليبيا، وإعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، و مساعدة القطاع الطبي فى ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا
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