حمودة: زيارة مدبولي مهمة وتأتي استكمالا لما جرى الاتفاق عليه في لقاء الرئيس السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، إن زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الثلاثاء، إلى طرابلس، مهمة «وتأتي استكمالا لما تم الاتفاق عليه في اللقاء السابق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».

وتابع حمودة في تصريحات لـ«بوابة الوسط»، أن زيارة مدبولي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبناء «علاقات استراتيجية يستفاد فيها من الإمكانيات المختلفة للطرفين».

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وأضاف أن الوفد الكبير رفيع المستوى يدل على حجم الشراكة والتعاون الذي تطمح إليه قيادة الدولتين، والذي «نرجو أن يستجيب إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، ويساهم في حلحلة التحديات التي تواجهه وترفع معاناة أبنائه في التنقل والعمل والإقامة، إلى جانب التعاون في المجالات الخدمية المختلفة».

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