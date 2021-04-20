ماذا بعد رفض مجلس النواب تمرير “الميزانية”؟

أكد النائب عبدالمنعم بالكور، الثلاثاء، أن النواب صوتوا بالأغلبية على إرجاع مشروع الميزانية للحكومة مرفقة بالتوصيات، موضحا لـ”218″ أنه على الحكومة إرجاع الميزانية لمجلس النواب بعد تعديلها في غضون 10 أيام.

ورفض مجلس النواب، الثلاثاء، التصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، مطالبا بإعادته إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات.

من جهته، بيّن النائب صالح افحيمة، أن كل الأبواب الواردة في الميزانية غير مُفصّلة والعمل عليها لن يكون سهلا على الحكومة.

وكشف افحيمة لـ”218″، أن هناك حديث بين النواب عن استدعاء الحكومة لمعرفة ما تم خلال زياراتها الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة انحرفت قليلا عن مسارها ويجب على البرلمان مراقبة أدائها.

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