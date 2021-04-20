“اللجنة الرباعية” تؤكد دعمها لإجراء “انتخابات ديسمبر”

رحّبت اللجنة الرباعية بشأن ليبيا، التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، بـ”التقدم الكبير” نحو دفع حل سياسي شامل في ليبيا، وعبّرت عن دعمها الكامل لجهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق.

وحثت اللجنة، في بيان أصدرته عقب اجتماع عُقد بدعوة من جامعة الدول العربية، الثلاثاء، حكومة الوحدة الوطنية على التمسك بالتزامها بتعيين النساء في ما لا يقل عن 30 في المائة من المناصب التنفيذية العليا

وأكدت اللجنة، دعمها الكامل لإجراء الانتخابات الوطنية الليبية في 24 ديسمبر 2021، كما جددت دعمها لدور المفوضية العليا للانتخابات في إتمام الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وأدانت “الانتهاكات المستمرة” لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدة أن “كل تدخل عسكري خارجي في البلاد غير مقبول”، داعية إلى انسحاب فوري وغير المشروط لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل الأراضي الليبية.

وأشارت اللجنة الرباعية إلى الحاجة الملحة للتوصل إلى حل شامل ودائم للتهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة في ليبيا.

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