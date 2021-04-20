وزيرا الصناعة والاقتصاد: اتفقنا على تحديث 3 اتفاقيات للتعاون الصناعي والاستثماري مع مصر

عقد وزير الصناعة والمعادن أحمد علي أبوهيسة، رفقة محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، لقاءً مع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية نيفين جامع، على هامش الزيارة التي قام بها رئيس وزراء جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء، مناقشة جملة من المواضيع التجارية والصناعية، وفيما يتعلق بالجانب الصناعي تم الاتفاق على تحديث اتفاقية للتعاون الصناعي والتعاون في مجال الاستثمار في المناطق الصناعية بليبيا، والتعاون في مجال صناعة الإسمنت.

وفي نهاية اللقاء، قدمت الوزيرة، الدعوة إلى وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية لزيارة جمهورية مصر العربية، للإطلاع على التجربة المصرية الحديثة في إقامة المناطق الصناعية عن طريق التجمعات الصناعية واستكمال مباحثتهما لتطوير التعاون الصناعي بين البلدين.

وختاماً، قدم وزير الصناعة والمعادن، هدية تذكارية إلى وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية.