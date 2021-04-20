“تمشيط” في قصر بن غشير لنزع ألغام الحرب

مشط فريق تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية -الثلاثاء- في عمليات واسعة، المنطقة الممتدة بين “كوبري قصر بن غشير” حتى “مصحة العافية” على طريق “القصر- سوق السبت” إلى الجنوب من العاصمة طرابلس-وفقاً لما ذكرته المنصة الإعلامية لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

ونزع الفريق خلال العملية عدداً من مخلفات الحرب التي لم تنفجر بعد ، فتم التعامل مع هذه المخلفات “بمهنية عالية وتأمين المكان قبل النقل واعدامها والتخلص منها فيما بعد وفق الطرق المتبعة في مثل هذه الحالات”-حسب منشور الوزارة.

وأشار المنشور إلى أن فريق تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة كان قد تلقى معلومات تفيد بوجود قطع من مخلفات الحرب لاحظها بعض السكان في أكثر من نقطة بالموقع المذكور، الأمر الذي استدعى تحرك سريع إلى عين المكان واتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات للحد من حدوث اي خطر قد يمس بالمدنيين.

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