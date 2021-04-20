مالك بعيو لـ«الساعة 24»: أحظى بتقدير المؤسسات التونسية وأستغرب أخبار المواقع المؤدلجة

عبر مدير عام شركة الاستثمارات الخارجية “لافيكو”، ومدير شركة الإنماء للنفط والغاز “مالك بعيو” في تصريح خاص لصحيفة “الساعة 24” عن تقديره للقضاء.

وقال مدير عام “لافيكو”: “أقدر وأحترم القضاء في كل مكان والذي هو وجهة الجميع لإحقاق الحق ورفع الظلم، والذي أنصفني على كل درجات التقاضي، كذلك كل الاحترام إلى مكتب النائب العام الذي أمر بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية”.

وأضاف بعيو: “أنفي وأستغرب ما ذكر ببعض المواقع الإلكترونية المؤدلجة، حيث إنني أحظى باحترام وتقدير الجهات والمؤسسات التونسية على كل المستويات”.

وكانت مواقع إخبارية تداولت أنباء عن تجميد السلطات القضائية بالحكومة التونسية لكافة أرصدة بعيو.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر خاصة بمكتب النائب العام بأن “مالك الهمالي لا توجد ضده أي قضايا جنائية”.