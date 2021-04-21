مساعٍ ليبية لاستئناف التعاون الصحي مع كوريا الشمالية

استقبل صباح الثلاثاء علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية سفير كوريا الشمالية لدى ليبيا زو جين هيوك، وبحضور مدير مكتب التعاون الدولي خالد عطية لبحث سبل التعاون بين البلدين فيما يخص المجال الصحي.

وأكد الوزير ، بحسب ما نشرت الوزارة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، على عمق العلاقات بين ليبيا وكوريا حكومةً وشعباً، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في المستشفيات، وما تركوه من أثر طيب لدى أهالي الجنوب.

وتمت مناقشة آلية عودة العناصر الطبية والطبية المساعدة في أقرب وقت ممكن للمساهمة في إنجاح برنامج توطين العلاج في الداخل الذى تسعى إليه وزارة الصحة.

وطلب الوزير من السفير فتح باب التعاون بين البلدين وذلك من خلال الدعم اللوجستي للقطاع كتوفير الإسعاف الطائر وسيارات الإسعاف وغيرها، واستلام إدارة بعض المستشفيات بالجنوب، وفق ذات المصدر.

وأكد السفير أن لدى كوريا تاريخ عريق في التعاون الصحي مع ليبيا، وسنسعى لعودته في أقرب وقت ممكن بعد انقطاعه نتيجة للظروف الأمنية، والأزمة العالمية والقيود الاحترازية لجائحة كورونا، بحسب المصدر نفسه.