وزير الطيران المصري: اتفقنا على هبوط الطائرات الليبية في مطار القاهرة

قال محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى المصري، إنه بناء على توجيهات الحكومة بتوفير كافة الدعم للأشقاء الليبيين، فإن حركة الطيران مع الجانب الليبى، لم تتوقف ولم تلغِ ولكن كان الراكب ينزل فى مطار برج العرب.

وأضاف الوزير المصري فى تصريحات لقناة “إكسترا نيوز”: “مع الرغبة من الليبيين تم الاتفاق على النزول في القاهرة، وتم توقيع مذكرة، وبها جانب تدريبى لتدريب بعض أخوتنا في الجانب الليبى، وهناك بعض الاتفاقيات على نقط الدخول والخروج”.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري طرابلس برفقة 11 وزيرا بحكومته أمس الثلاثاء، وعقد مباحثات مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، شهدت التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على الاتفاق إعادة حركة الطيران المباشرة بين مطار القاهرة والمطارات الليبية، معلنا أنه سيتم تسيير أول رحلة طيران مباشرة إلى مطار القاهرة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.