طقس ليبيا: التوقعات الجوية ودرجات الحرارة اليوم الاربعاء 21 ابريل ( خريطة )

توقعت تقارير عن حالة الطقس في ليبيا اليوم الاربعاء 21 ابريل 2021 ان تكون الاجواء معتدلة إلى دافئة إلى ساخنة بعدد من المناطق..

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية..:

مناطق الشمال الغربي:

وفقا للتقارير تكون الأجواء دافئة إلى ساخنة متوقعة خلال فترات النهار على معظم المناطق مع سماء صافية أغلب الاوقات .

وتكون حركة الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة معتدلة إلى نشطة السرعة نسبيا على بعض المناطق وخاصة على مرتفعات الجبل الغربي مع هبات قد تتخطى حاجز 60 كم/س في بعض الأحيان .

ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال فترات الظهيرة تتراوح مابين ( 23°_ 32°) وتزداد إرتفاع خلال يوم الخميس على أغلب المناطق .

مناطق الشمال الشرقي:

يكون طقس معتدل متوقع خلال ساعات النهار على أغلب المناطق مع سماء صافية إلى غائمة جزئيا على بعض المناطق ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام .

ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال فترات الظهيرة تتراوح مابين ( 19°_ 24°) وترتفع نسبيا يوم الخميس على جل المناطق .

مناطق الوسط والجنوب:

تكون الأجواء ساخنة نسبيا إلى ساخنة منتظرة خلال ساعات النهار على معظم المناطق مع سماء صافية إلى غائمة جزئيا بسحب متوسطة و عالية الإرتفاع في بعض المناطق مع إحتمال سقوط امطار خفيفة على بعض مناطق الجنوب الغربي .

فيما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة خاصة على مناطق الجنوب الغربي مع هبات قوية متوقعة قد تتعدى حاجز 60 كم/س على بعض المناطق مما تعمل على إثارة الأتربة والغبار من حين لأخر .

وتكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها خلال فترة الظهيرة تتراوح مابين ( 26°_ 36°) وتسجل إرتفاع ملحوظ يوم الخميس على عدة مناطق .

حالة البحر

بينما ستكون حالة البحر خفيف الموج على طول الساحل ، وإرتفاع الامواج يتراوح بشكل عام مابين 0.7 _ 1.2 متر ،، والرؤية جيدة على كافة الساحل.

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