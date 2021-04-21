المدعي العام العسكري يتفقد السجون العسكرية في طرابلس

ذكرت إدارة الشؤون المعنوية لــ “الجيش الليبي” في طرابلس أن المدعي العام العسكري قام بزيارة مفاجئة إلى إدارة الشرطة والسجون العسكرية، يرافقه المحامي عام “نوري الوحيشي بن عون” رئيس النيابة الكلية العسكرية طرابلس ولفيف من وكلاء النيابة العسكرية وكان في استقبالهم مدير إدارة الشرطة والسجون العسكرية، اللواء “محمد إبراهيم شابون” وضباط وضباط صف وجنود تابعين للإدارة.

تأتي هذه الزيارة للوقوف على احتياجات الإدارة وللإطمئنان على سير العمل داخلها ، فيما يتعلق بأداء المهام الموكلة لها من حيث الضبطية القضائية وتأمين السجناء أثناء عرضهم على النيابات والمحاكم ومعاملة النزلاء داخل السجون العسكرية وخدمات الإعاشة والرعاية الصحية المقدمة لهم وإدارة السجون وفق معايير حقوق الإنسان المعمول بها محلياً ودولياً -بحسب المنصة الإعلامية لإدارة الشؤون المعنوية.

ونوه المدعي العام العسكري بالجهود المبذولة لحلحلة الصعوبات والتحديات التي تعيق سير عمل إدارة الشرطة والسجون العسكرية والدعم الذي سيقدمه بالطرق المتاحة من التدريب والتأهيل الضبطي لتطوير آلية عملها.

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