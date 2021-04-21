ليبيا الان

في يومها الأول.. إقبالٌ ‘جِدّي’ على تلاقيح كورونا في بنغازي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انطلقت صباح الثلاثاء بعدد من العيادات المجمعة في مدينة بنغازي الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، التي استهدفت المسجلين بالمنظومة الخاصة بتسجيل المواطنين التي اطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وجاء انطلاق الحملة بعد استلام مخازن الإمداد الطبي بالمنطقة الشرقية لجرعات لقاح كورونا المستجد، وفق مانقلت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على الفايسبوك.

وأكد مدير إدارة الخدمات الصحية ببنغازي، وفق ذات المصدر، أن “الحملة ستستمر خلال الأيام القادمة بحسب القوائم المسجلة؛ فيما أكد مدير عيادة خالد بن الوليد المجمعة “أن اقبال المواطنين اتسم بالجدية”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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