“السايح” يبحث مع مسؤولين بوزارة الداخلية خطة تأمين انتخابات ديسمبر

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع مسؤولين من وزارة الداخلية الخطة الأمنية العامة لتأمين الانتخابات القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس المفوضية الدكتور ” عماد السايح “، أمس الثلاثاء بمقر المفوضية، مع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية العميد ” علي النويصري “، بحضور عضو مجلس المفوضية ” عبدالحكيم الشعاب ” وعدد من مديري الإدارات من الجانبين.

وتمحور الاجتماع حول وضع خطة شاملة للانتخابات في 24 ديسمبر 2021 من حيث التدريب والتجهيز والتأمين للاستحقاق الانتخابي المرتقب والتنسيق بين الجانبين لإنجاح هذا الحدث التاريخي الذي ينتظره الشعب الليبي.