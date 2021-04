#عاجل :

مجلس النواب يطالب الرئاسي والقيادة العامة والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود الجنوبية بعد أحداث تشاد

