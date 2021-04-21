«مكافحة الأمراض»: إقبال بسوق الجمعة على «تطعيمات كورونا» في يومها الرابع

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا تتواصل لليوم الرابع على التوالي ببلدية سوق الجمعة.

وأوضح المركز، في بيان له صباح اليوم الأربعاء، إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا استمرت بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سوق الجمعة بطرابلس لليوم الرابع على التوالي.

وأشار إلى أن الإقبال على التطعيم كان مزدحما بعض الشئ وتسير الأمور بشكل نظامي سلس بعد أن يتم تسجيل الحالة وفق قوائم المنظومة بإشراف مباشر من قبل مدير الفرع.

وأكد، أن هذه الإجراءات تتم ووفق تعليمات منظمة الصحة العالمية، حيثُ يتم قياس ضغط للحالة قبل أخذ الجرعة، فإن كان الضغط مرتفع يتم تأجيل أخذ الطعم لحين استقرار الضغط.

وبين أن الحالة تخضع للكشف ومعرفة أن كان يعاني من أمراض جانبية أو مضاعفات قبل أخذ الجرعة.