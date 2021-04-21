ليبيا الان

البرلمان يطالب المجلس الرئاسي والحكومة بتأمين الحدود مع تشاد

تم النشر منذُ 29 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب مجلس النواب، رئيس المجلس الرئاسي والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود الجنوبية تحسبًا لتداعيات الوضع في تشاد، مشددا على ضرورة إسراع اللجنة العسكرية 5+5 الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية لضمان أمن البلاد واستقرارها

وبحسب بيـان مجلس النـواب رقم (01) لسنة 2021.م بشأن الأحداث الجارية في دولة تشاد، فإن المجلس يتابع الأحداث المتسارعة التي تمر بها دولة تشاد الجارة وما قد يترتب عليها من زعزعة للأمن أو عمليات نزوح في المنطقة.

وأهاب مجلس النواب، بكافـة الجهات المختصة بحماية البلاد وأمنها من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الوحدة الوطنية، باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والحازمة من أجل تأمين وحماية البلاد وحدودها الجنوبية وصون سيادتها.

الوسوم

البرلمان الحكومة المجلس الرئاسي تأمين الحدود تشاد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك