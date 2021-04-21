البرلمان يطالب المجلس الرئاسي والحكومة بتأمين الحدود مع تشاد

طالب مجلس النواب، رئيس المجلس الرئاسي والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود الجنوبية تحسبًا لتداعيات الوضع في تشاد، مشددا على ضرورة إسراع اللجنة العسكرية 5+5 الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية لضمان أمن البلاد واستقرارها

وبحسب بيـان مجلس النـواب رقم (01) لسنة 2021.م بشأن الأحداث الجارية في دولة تشاد، فإن المجلس يتابع الأحداث المتسارعة التي تمر بها دولة تشاد الجارة وما قد يترتب عليها من زعزعة للأمن أو عمليات نزوح في المنطقة.

وأهاب مجلس النواب، بكافـة الجهات المختصة بحماية البلاد وأمنها من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الوحدة الوطنية، باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والحازمة من أجل تأمين وحماية البلاد وحدودها الجنوبية وصون سيادتها.