الاتحاد العام لعمال النفط والغاز: نرفض تخفيض الإنتاج ونحذر من العبث بقوت الليبيين

أصدر الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز بيانا حول تخفيض الإنتاج ، أكد خلاله وقوفه مع وزير النفط ضد تصرفات تخفيض إنتاج النفط من قبل شركتي سرت والخليج العربي بحجة عدم توفر ميزانية.

وقال اتحاد عمال النفط إن هذه التصرفات غير المسؤولة جاءت في وقت يعاني منه البلد من مشاكل مالية ومحتاج لكل درهم ودينار يدخل لخزينة الدولة ، مع تحذيره مؤسسة النفط وشركتي الخليج وسرت العبث بقوت الشعب الليبي بحجج عدم تقديم الميزانية .

وطالب الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز العمال بالشركتين بعدم الانجرار وراء هذا الأمر ، ورفض أي أوامر تضر بمعدلات الإنتاج.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي، أول من أمس الاثنين، وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي.

وأوضح الحساب الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط، على فيسبوك، في بيان، أن “هذا الإعلان يأتي بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط” مما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يوميا”.

وأضاف البيان أنه “انطلاقا من المسؤولية المهنية والأدبية فإن المؤسسة الوطنية للنفط قد خاطبت وزارة النفط والغاز وأحاطتها بالموقف المالي المتردي لقطاع النفط والأخطار المحدقة به بسبب عدم تسييل الميزانيات الضرورية”.

ولفت البيان إلى أن ” التقديرات المبدئية تشير إلى أن الخسائر اليومية قد تتجاوز 118 مليون دينار ليبي وستنعكس سلبا على إيرادات شهر أبريل الجاري وستؤثر على مدخولات الخزانة العامة التي كان من الممكن أن توجه لسداد جزء من ديون الشركات الوطنية ورفع جزء من معاناة جميع المواطنين في كافة أرجاء البلاد”.