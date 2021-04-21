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نحو “11” مصاباً في حريق سوق الكريمية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصيب نحو “11” مواطناً بإصابات متفاوتة إثر الحريق الذي شب في سوق الكريمية “شارع دبي” طال سوقاً للمواد المنزلية وكل المصابين من أصحاب المحلات التجارية في السوق و رجال الدفاع المدني.

وشب الحريق بعد أذان  المغرب وانتشر من أحد المحلات إلى العديد منها ووفقاً لجهاز الإسعاف والطوارئ فإن الحريق استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، دون أن تذكر الجهات الأمنية أسباب الحريق، فيما تراوحت الإصابات بين الاختناق والحروق الخفيفة وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها هذا السوق جنوبي العاصمة للحريق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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