دعوة تركية برلمانية لتشكيل “مجموعة صداقة” مع مصر وليبيا

كشف “بولنت توران”،نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـحزب العدالة والتنمية التركي، عن أن الحزب قدم مقترحاً لرئاسة البرلمان من أجل تشكيل “مجموعة صداقة” مع مصر وليبيا-حسب ما ذكرته صحيفة “ديلي صباح” التركية على موقعها الإلكتروني.

وأعرب “توران” خلال مؤتمر صحفي عقد في البرلمان التركي، يوم الثلاثاء، عن اعتقاده بأن إنشاء مجموعة صداقة بين تركيا ومصر سيعود بالفائدة لكلا البلدين وعلاقاتهما.. فيما أطلق مسؤولون أتراك ومصريون مؤخراً تصريحات إيجابية عن العلاقات الثنائية، كما تبنى البلدان مواقف تؤشر على تحسن مرتقب في العلاقات بينهما، بعد أكثر من 7 سنوات من القطيعة السياسية.

كما أشار توران إلى أنهم سيقدمون أيضاً مقترحاً من أجل تشكيل مجموعة صداقة بين تركيا وليبيا، فيما أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب-أيضاً- على أهمية تشكيل مجموعات صداقة برلمانية مع مصر وليبيا، مشيراً إلى أن مجموعات الصداقة هي جزء مهم من الدبلوماسية البرلمانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية